SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Пиневич: в Витебске, Гомеле и Минске планируется создать университетские клиники

Пиневич: в Витебске, Гомеле и Минске планируется создать университетские клиники

Такую новость министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил во время первого заседания Республиканского молодежного совета при Минздраве Беларуси, пишет БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич. Архивное фото

«Важное направление – университетские клиники, которые мы пытаемся сделать. Пробный шаг был в Гродно. Планируем создать подобные в Витебске, Гомеле и БГМУ», – отметил Дмитрий Пиневич.

Напомним, что университетская клиника – это учреждение, которое совмещает медицинскую деятельность в качестве больничной организации с участием в реализации образовательных программ. Образовательный процесс и клиническая работа осуществляются совместно профессорско-преподавательским составом университета и врачами-специалистами клиники.

Как подчеркнул глава Минздрава, пилотный проект в Гродно уже показал свою эффективность.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы