Пиневич: в Витебске, Гомеле и Минске планируется создать университетские клиники

Дмитрий Пиневич. Архивное фото

– отметил Дмитрий Пиневич.Напомним, что университетская клиника – это учреждение, которое совмещает медицинскую деятельность в качестве больничной организации с участием в реализации образовательных программ. Образовательный процесс и клиническая работа осуществляются совместно профессорско-преподавательским составом университета и врачами-специалистами клиники.Как подчеркнул глава Минздрава, пилотный проект в Гродно уже показал свою эффективность.