Пиневич: в Витебске, Гомеле и Минске планируется создать университетские клиники

Такую новость министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил во время первого заседания Республиканского молодежного совета при Минздраве Беларуси, пишет БЕЛТА.
Дмитрий Пиневич. Архивное фото
«Важное направление – университетские клиники, которые мы пытаемся сделать. Пробный шаг был в Гродно. Планируем создать подобные в Витебске, Гомеле и БГМУ», – отметил Дмитрий Пиневич.
Напомним, что университетская клиника – это учреждение, которое совмещает медицинскую деятельность в качестве больничной организации с участием в реализации образовательных программ. Образовательный процесс и клиническая работа осуществляются совместно профессорско-преподавательским составом университета и врачами-специалистами клиники.
Как подчеркнул глава Минздрава, пилотный проект в Гродно уже показал свою эффективность.