Пиневич: цели социально ориентированного государства могут быть подорваны внешним давлением

Об этом министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил на международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», которая проходит в Минске, сообщает БЕЛТА.
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Глава Минздрава обратил внимание, что система здравоохранения Беларуси имеет самую высокую доступность. «Наша визитная карточка – это высокие технологии: 500 тыс. хирургических вмешательств, 500 органных трансплантаций. Белорусы ни копейки не тратят на органную трансплантацию и получают пожизненное сопровождение. 17 тыс. кардиохирургических вмешательств по всей стране, 15 тыс. трансплантаций крупных суставов. 45 тыс. ежегодно выявляемых онкологических пациентов, которым мы обязаны оказывать медицинскую помощь. Это все требует ресурсов», – отметил Дмитрий Пиневич.
Он добавил: «Поэтому государство в полной мере взяло на себя ответственность за сохранение здоровья. И эти цели государства могут быть подорваны внешними условиями, внешним давлением. Санкции влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. Будем бороться? Безусловно, да».