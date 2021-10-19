Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая

Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. В стране проводится весь комплекс мероприятий для профилактики заражения, прерывания эпидемического процесса и лечения людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на совещании у Главы государства, сообщает БЕЛТА.
Руководитель Минздрава подчеркнул, что в Беларуси проводится детальный анализ эпидемиологической ситуации и принимаются необходимые меры на всех уровнях управления.
– Я хочу без слез, без стенаний сказать: ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику, на прерывание эпидемического процесса и на лечение пациентов, о котором в том числе сегодня идет речь, – заявил министр.
В числе особенностей нынешней волны развития коронавируса Дмитрий Пиневич отметил высокий рост заболеваемости, с которым система здравоохранения не сталкивалась на протяжении предыдущих волн.
– По всей границе, все страны, и европейского региона в том числе, регистрируют такую же заболеваемость, сравнимую с нашей, – обратил внимание глава Минздрава.