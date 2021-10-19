Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая

Руководитель Минздрава подчеркнул, что в Беларуси проводится детальный анализ эпидемиологической ситуации и принимаются необходимые меры на всех уровнях управления., – заявил министр.В числе особенностей нынешней волны развития коронавируса Дмитрий Пиневич отметил высокий рост заболеваемости, с которым система здравоохранения не сталкивалась на протяжении предыдущих волн., – обратил внимание глава Минздрава.