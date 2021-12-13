Пиневич: система здравоохранения должна быть готова к любому развитию событий

Фото: пресс-служба Минздрава Беларуси

й, – добавил он.На сегодняшний день омикрон-штамм коронавируса в Беларуси пока не выявлен., – сказал Дмитрий Пиневич.Министр отметил, что общий иммунитет достигается как за счет вакцинации, так и за счет иммунитета переболевших. По его словам, "то, что волна пошла вниз, показывает, что общий иммунитет на данный момент сработал. Охват вакцинации первым компонентом уже превышает 40%. Я думаю, что к концу этого года мы подойдем к 50%"., – отметил Дмитрий Пиневич.При этом Дмитрий Пиневич особо подчеркнул тот факт, что в Беларуси во время пандемии оказание плановой медицинской помощи не прерывалось:Дмитрий Пиневич рассказал, что наравне с иммунизацией против CОVID-19 систему здравоохранения Беларуси волнует кампания по вакцинации против гриппа. По его словам, сейчас уровень охвата вакцинацией против гриппа приближается к 30%. Министр добавил, что в настоящее время в Беларуси фиксируются случаи заболевания гриппом типа А.Напомним, что сегодня в Москве состоялось заседание совместной коллегии минздравов Беларуси и России.