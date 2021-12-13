Пиневич: система здравоохранения должна быть готова к любому развитию событий

Такое мнение выразил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время беседы с журналистами на заседании совместной коллегии минздравов Беларуси и России в Москве, передает пресс-служба Минздрава Беларуси.
Фото: пресс-служба Минздрава Беларуси
– Да, мы готовимся, безусловно, но мы не ожидаем сколь-либо значимых изменений в эпидемиологической обстановке. Система здравоохранения должна быть готова к любому развитию событий, – добавил он.
На сегодняшний день омикрон-штамм коронавируса в Беларуси пока не выявлен.
– Мы его ищем всеми усиленными способами. Мы видим из открытых источников, что этот штамм вызывает заболевание не тяжелее, чем штамм "Дельта". Он распространяется быстрее, говоря простым языком, но при этом тяжесть его заболевания не выше, чем дельта-вируса. Об этом говорят исследования, – сказал Дмитрий Пиневич.
Министр отметил, что общий иммунитет достигается как за счет вакцинации, так и за счет иммунитета переболевших. По его словам, "то, что волна пошла вниз, показывает, что общий иммунитет на данный момент сработал. Охват вакцинации первым компонентом уже превышает 40%. Я думаю, что к концу этого года мы подойдем к 50%".
– Уровень заболеваемости, госпитализации пневмониями у нас сейчас составляет менее 30% от волны, которая была. Поэтому массово учреждения перепрофилируются обратно на оказание той медицинской помощи, для которой эти учреждения были предназначены, – отметил Дмитрий Пиневич.
При этом Дмитрий Пиневич особо подчеркнул тот факт, что в Беларуси во время пандемии оказание плановой медицинской помощи не прерывалось:
– Хочу подчеркнуть, что даже на пике осенней волны, которая была наиболее высокой в историческом периоде, который мы переживали с коронавирусной инфекцией, у нас плановая помощь не останавливалась.
Дмитрий Пиневич рассказал, что наравне с иммунизацией против CОVID-19 систему здравоохранения Беларуси волнует кампания по вакцинации против гриппа. По его словам, сейчас уровень охвата вакцинацией против гриппа приближается к 30%. Министр добавил, что в настоящее время в Беларуси фиксируются случаи заболевания гриппом типа А.
Напомним, что сегодня в Москве состоялось заседание совместной коллегии минздравов Беларуси и России.