Пиневич: рост числа заболевших коронавирусом связан с сезонным подъемом заболеваемости

Об этом министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил сегодня журналистам перед рабочим совещанием с руководством и работниками Министерства здравоохранения, представителями медицинских учреждений по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое провела в Совете Республики его председатель Наталья Кочанова.





– Осенне-зимний сезон однозначно будет связан с осложнением эпидемиологической обстановки. В том числе с возможным и планируемым подъемом заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и другими заболеваниями, которые характерны для этой поры года.



Говоря о нынешней обстановке, Дмитрий Пиневич отметил, что рост заболеваемости наблюдается уже сейчас:



– Связан он не только с сезонной эпидемиологической обстановкой, но и с тем, что к работе вернулись наши школы и вузы, что в связи с похолоданием приехали с приусадебных и дачных участков лица пожилого возраста. На улицах в городах нас стало больше, и это является осложняющим фактором.



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