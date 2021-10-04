Пиневич: призываю всех к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования

Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время рабочей поездки в Могилев.





– Обстановка сейчас достаточно сложная, но прогнозируемая. Сложность в том, что высокий уровень заболеваемости держится достаточно длительное время. Безусловно, он сопровождается ростом госпитализаций по всем регионам и Могилевский регион здесь не является исключением.



Министр отметил, что вакцинация ведет к одной четкой цели: она защищает от тяжелого течения заболевания.



– Например, здесь в реанимации была только одна привитая пациентка, которая, к счастью, идет на поправку. В остальном привитых в реанимациях нет. Я часто говорю: после вакцинации риск госпитализации в стационар уменьшается от 22 до 29 раз.



Министр назвал еще одну черту, характерную для этой волны:



– Причиной развития четвертой волны стало распространение ковида среди детей и подростков. 1 сентября стало спусковым крючком. Но мы ввели в школах, вузах и ссузах более жесткий эпидрежим, это должно помочь. Также рекомендуем ограничить массовые мероприятия или проводить их в особых условиях. Призываю к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования.