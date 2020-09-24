Пиневич представил коллективу Гомельского государственного медицинского университета нового ректора

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Бывший ректор ГГМУ Анатолий Лызиков и новый ректор Игорь Стома

Один из самых молодых в стране докторов наук только в этом году защитил диссертацию на тему «Этиотропная терапия и медицинская профилактика инфекций у пациентов с опухолевыми заболеваниями кроветворной ткани». Сфера практических и научных интересов Игоря Стомы включает инфекционные осложнения у пациентов, вакцинопрофилактику инфекций у взрослых, а также изучение микробиома человека. Он автор более 100 научных публикаций. Как признается сам новоиспеченный ректор, пришел в медицину по призванию, в семье несколько поколений врачей – это и гордость, и большая ответственность:***