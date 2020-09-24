Пиневич представил коллективу Гомельского государственного медицинского университета нового ректора

Коллективу Гомельского государственного медицинского университета исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич представил нового ректора – Игоря Стому. Он всего лишь разменял четвертый десяток, но уже доктор медицинских наук.
Один из самых молодых в стране докторов наук только в этом году защитил диссертацию на тему «Этиотропная терапия и медицинская профилактика инфекций у пациентов с опухолевыми заболеваниями кроветворной ткани». Сфера практических и научных интересов Игоря Стомы включает инфекционные осложнения у пациентов, вакцинопрофилактику инфекций у взрослых, а также изучение микробиома человека. Он автор более 100 научных публикаций. Как признается сам новоиспеченный ректор, пришел в медицину по призванию, в семье несколько поколений врачей – это и гордость, и большая ответственность:
– Мой путь – прежде всего путь моих учителей, никто не достигает определенного уровня в карьере и профессии в одиночку. Поэтому хочу подчеркнуть, что медицина и медицинское образование – это командная работа. Роль руководителя – найти, объединить и мотивировать тех людей, которые в состоянии зажечь в сердцах студентов высокие идеи врачебного профессионализма и этики. Не зря один из девизов медицины «Светя другим, сгораю сам». Я не предлагаю преподавателям и студентам сгорать, но гореть во время обучения – призываю.
– Ректор-инфекционист – дань непростому времени?
– Во-первых, я практик – врач-инфекционист и одновременно ученый. Последние полгода данная профессия – самая востребованная в мире. COVID-19 сегодня – главная проблема человечества. Мой принцип – идти туда, где много работы и сложные задачи, идти туда, где можно что-то изменить (я активно сотрудничал с различными гомельскими медучреждениями по вопросам COVID-19). Поэтому во взаимодействии с управлениями здравоохранения, медицинскими центрами области наш университет будет плотно работать над методами борьбы с этой актуальной угрозой здоровью людей.
Бывший ректор ГГМУ Анатолий Лызиков и новый ректор Игорь Стома
– Молодой ректор в молодом вузе, не слишком молодежная получается компания для серьезных дел?
– Вопросы возраста – косвенные, первичные – это вопросы дела. Ранг самого молодого медицинского вуза страны ко многому обязывает. Есть возможность быстрой адаптации к новой ситуации. В вузе отличная команда профессионалов, которые могут находить нестандартные подходы к решению как традиционных, так и новых задач в медицине. Более того, данное образование требует максимального вовлечения в процесс молодых людей, широкого использования современных технологий. Одной из сильных сторон университета можно назвать совместную работу преподавателей с гомельскими специалистами Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Еще один важнейший фактор – интернациональность гомельского вуза. Выпускники из 28 стран! Сюда едут за знаниями со всего мира. Мы должны создать больше условий для иностранных студентов, которые привозят в страну валюту: новые общежития, увеличение практики в различных медцентрах. На сегодняшний день медицина в мире – это та область, куда приходит наиболее талантливая молодежь, вливаются финансовые потоки.
– Что из международного опыта можно привнести в университетское медицинское образование?
– На мой взгляд, очень важным направлением будет являться цифровизация, внедрение электронных средств обучения. Студент приходит за современным образованием, и мы должны ему его предоставить. Плюс поощрение творческой активности. Должна быть выстроена система, где студент с первого курса захотел бы заниматься научной работой, потому что она формирует критическое мышление, которое ему будет полезно не только как врачу, но и как человеку.
– Студенческая клиника появится в Гомеле при новом ректоре?
– Исторически концепция университетских клиник показала свою эффективность. Но надо рассматривать этот проект не с наскока и не формально, клиника должна быть создана в такой форме, чтобы была полезна не только студентам, но и системе здравоохранения. Не существует хорошего здравоохранения без адекватных медицинских вузов, также не будет нормального университета без тесной работы в клиниках. Безусловно, развитие университета подразумевает и развитие клинических баз.
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Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения:
– Гомельский медуниверситет имеет свою изюминку – это рассмотрение проблем человека комплексно. В вузе особое внимание уделяют теме экологии человека. Над ней работают в сотрудничестве с профильным РНПЦ, некоторыми отделениями Академии наук. Огромная работа проделана предыдущим ректором – профессором Анатолием Лызиковым. Мы вместе с новым ректором должны дать больший толчок в развитии науки экологии человека. Полагаю, что сформированный здесь научный коллектив должен сгенерировать те идеи, в которых нуждаются и общественное здравоохранение, и медицинская наука в целом.
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Пиневич представил коллективу Гомельского государственного медицинского университета нового ректора
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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ