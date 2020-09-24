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  2. Пиневич представил коллективу Гомельского государственного медицинского университета нового ректора

Пиневич представил коллективу Гомельского государственного медицинского университета нового ректора

Коллективу Гомельского государственного медицинского университета исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич представил нового ректора – Игоря Стому. Он всего лишь разменял четвертый десяток, но уже доктор медицинских наук.


Один из самых молодых в стране докторов наук только в этом году защитил диссертацию на тему «Этиотропная терапия и медицинская профилактика инфекций у пациентов с опухолевыми заболеваниями кроветворной ткани». Сфера практических и научных интересов Игоря Стомы включает инфекционные осложнения у пациентов, вакцинопрофилактику инфекций у взрослых, а также изучение микробиома человека. Он автор более 100 научных публикаций. Как признается сам новоиспеченный ректор, пришел в медицину по призванию, в семье несколько поколений врачей – это и гордость, и большая ответственность: 

– Мой путь – прежде всего путь моих учителей, никто не достигает определенного уровня в карьере и профессии в одиночку. Поэтому хочу подчеркнуть, что медицина и медицинское образование  – это командная работа. Роль руководителя – найти, объединить и мотивировать тех людей, которые в состоянии зажечь в сердцах студентов высокие идеи врачебного профессионализма и этики. Не зря один из девизов медицины «Светя другим, сгораю сам». Я не предлагаю преподавателям и студентам сгорать, но гореть во время обучения – призываю.

– Ректор-инфекционист  дань непростому времени?

– Во-первых, я практик – врач-инфекционист и одновременно ученый. Последние полгода данная профессия – самая востребованная в мире. COVID-19 сегодня – главная проблема человечества. Мой принцип – идти туда, где много работы и сложные задачи, идти туда, где можно что-то изменить (я активно сотрудничал с различными гомельскими медучреждениями по вопросам COVID-19).  Поэтому во взаимодействии с управлениями здравоохранения, медицинскими центрами области наш университет будет плотно работать над методами борьбы с этой актуальной угрозой здоровью людей.

Бывший ректор ГГМУ Анатолий Лызиков и новый ректор Игорь Стома

– Молодой ректор в молодом вузе, не слишком молодежная получается компания для серьезных дел?

– Вопросы возраста – косвенные, первичные – это вопросы дела. Ранг самого молодого медицинского вуза страны ко многому обязывает. Есть возможность быстрой адаптации к новой ситуации. В вузе отличная команда профессионалов, которые могут находить нестандартные подходы к решению как традиционных, так и новых задач в медицине. Более того, данное образование требует максимального вовлечения в процесс молодых людей, широкого использования современных технологий. Одной из сильных сторон университета можно назвать совместную работу преподавателей с гомельскими специалистами Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Еще один важнейший фактор – интернациональность гомельского вуза. Выпускники из 28 стран! Сюда едут за знаниями со всего мира. Мы должны создать больше условий для иностранных студентов, которые привозят в страну валюту: новые общежития, увеличение практики в различных медцентрах. На сегодняшний день медицина в мире – это та область, куда приходит наиболее талантливая молодежь, вливаются финансовые потоки.

 – Что из международного опыта можно привнести в университетское медицинское образование?

– На мой взгляд, очень важным направлением будет являться цифровизация, внедрение электронных средств обучения. Студент приходит за современным образованием, и мы должны ему его предоставить. Плюс поощрение творческой активности. Должна быть выстроена система, где студент с первого курса захотел бы заниматься научной работой, потому что она формирует критическое мышление, которое ему будет полезно не только как врачу, но и как человеку.

  – Студенческая клиника появится в Гомеле при новом ректоре?

– Исторически концепция университетских клиник показала свою эффективность. Но надо рассматривать этот проект не с наскока и не формально, клиника должна быть создана в такой форме, чтобы  была полезна не только студентам, но и системе здравоохранения. Не существует хорошего здравоохранения без адекватных медицинских вузов, также не будет нормального университета без тесной работы в клиниках. Безусловно, развитие университета подразумевает и развитие клинических баз.

***

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения:

– Гомельский  медуниверситет имеет свою изюминку – это рассмотрение проблем человека комплексно. В вузе особое внимание уделяют теме экологии человека. Над ней работают в сотрудничестве с профильным РНПЦ, некоторыми отделениями Академии наук. Огромная работа проделана предыдущим ректором – профессором Анатолием Лызиковым. Мы вместе с новым ректором должны дать больший толчок в развитии науки экологии человека. Полагаю, что сформированный здесь научный коллектив должен сгенерировать те идеи, в которых нуждаются и общественное здравоохранение, и медицинская наука в целом. 
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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
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