Пиневич: после поручения Главы государства плановая помощь оказывается в полном объеме

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- рассказал он.Министр констатировал, что цифры все равно остаются высокими.- сказал он.Дмитрий Пиневич отметил также, что- подчеркнул министр.Он признался, что медики сейчас работают героически, в крайне непростых условиях.- сказал Дмитрий Пиневич.Рассказал он и о лекарственном обеспечении.На контроле Минздрава остаётся и вопрос обеспечения кислородом, потребление которого в эту волну возросло кратно.- сказал он.Дмитрий Пиневич еще раз отметил, что нужно беречь друг друга и соблюдать все рекомендации медиков. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения и вселяет в людей чувство безопасности.