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  2. Пиневич посетил РНПЦ «Мать и дитя» и поздравил молодых мам с наступающими праздниками

Пиневич посетил РНПЦ «Мать и дитя» и поздравил молодых мам с наступающими праздниками

Акция «Наши дети» продолжается: сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил РНПЦ «Мать и дитя», пообщался с пациентками и пожелал им счастья в Новом году.

– Сегодня мы находимся в уникальном центре: в этом году здесь стали мамами более 3100 женщин, – сообщил Дмитрий Пиневич. – Эти цифры очень радуют, чем больше – тем лучше. Мы пришли поздравить мам, прикоснуться к их радости и пожелать всего наилучшего. Ведь главное счастье для любой семьи – это, конечно, дети. 

– Очень приятно, что сегодня в рамках акции «Наши дети» пациенток посещает министр здравоохранения. Это говорит о том, что демографическая ситуация – приоритет номер один в политике нашего государства, – отметил директор РНПЦ Сергей Васильев. – Несмотря на пандемию, результаты работы нас радуют. В этом году у нас произошло уникальное событие – родила пациентка с трансплантированной поджелудочной железой и почкой. Она входит в двадцатку женщин в мире с таким диагнозом, у которых на свет появился здоровый малыш. Еще одно радостное событие – введение генного препарата девочке со СМА (спинальная мышечная атрофия). Препарат стоит около 2,5 миллиона долларов, на нас лежала большая ответственность. Также мы продолжаем работать с ЭКО – в этом году у нас высокая результативность, более 43 процентов. Со следующего года начинаем реализацию Указа Президента, будем делать бесплатно первое ЭКО, в нашем центре состоится около 1000 циклов.
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