Пиневич: политических проблем в признании ковид-сертификатов с Россией нет

– Политических проблем в признании ковид-сертификатов с Россией нет. Выполнение в Беларуси требования России о 48-часовом действии ПЦР-тестов не вызовет сложностей, – отметил Дмитрий Пиневич.
Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на коллегии, назвал техническим вопросом признание сертификатов вакцинации от COVID-19 с Беларусью:
– Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России перешел в стадию технического, он может быть решен в ближайшее время, – сказал он.
Совместная коллегия минздравов России и Беларуси проходит сегодня в Москве.
Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.
Основная тема коллегии – совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.
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