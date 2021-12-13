Пиневич: политических проблем в признании ковид-сертификатов с Россией нет

, – отметил Дмитрий Пиневич.Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на коллегии, назвал техническим вопросом признание сертификатов вакцинации от COVID-19 с Беларусью:– сказал он.Совместная коллегия минздравов России и Беларуси проходит сегодня в Москве.Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.Основная тема коллегии – совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.Фото: пресс-служба Минздрава Беларуси