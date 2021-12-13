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  2. Пиневич: политических проблем в признании ковид-сертификатов с Россией нет

Пиневич: политических проблем в признании ковид-сертификатов с Россией нет

Такое мнение высказал журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич сегодня во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России в Москве, передает пресс-служба Минздрава Беларуси.


– Политических проблем в признании ковид-сертификатов с Россией нет. Выполнение в Беларуси требования России о 48-часовом действии ПЦР-тестов не вызовет сложностей, – отметил Дмитрий Пиневич.  

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на коллегии, назвал техническим вопросом признание сертификатов вакцинации от COVID-19 с Беларусью: 

– Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России перешел в стадию технического, он может быть решен в ближайшее время, – сказал он.


Совместная коллегия минздравов России и Беларуси проходит сегодня в Москве. 

Участие в заседании принимают министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

Основная тема коллегии – совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

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Фото: пресс-служба Минздрава Беларуси
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