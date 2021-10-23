Пиневич: плановая медпомощь после поручения Главы государства оказывается в полном объеме

Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он также рассказал о тенденциях, касающихся заболеваемости ковидом, и бесперебойных поставках лекарств.
- Что касается заболеваемости: есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости уменьшились. Более того, в последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. За несколько дней мы зафиксировали больше выписки пациентов из клиник, чем их поступление. Один из важных компонентов - на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ.
Министр констатировал, что цифры все равно остаются высокими.
- Ситуация требует от нас усилий, поэтому мы продолжаем всех убеждать вакцинироваться. Первую дозу сделали уже более 27 процентов нашего населения и мы предлагаем и в дальнейшем продолжать прививаться тем, кто этого не сделал. Также, как вы знаете, уточнены показания и сроки ревакцинации - предлагаем пройти и эту процедуру.
Дмитрий Пиневич отметил: можно спорить о вакцинации сколько угодно. Но с реаниматологами, которые каждый день лечат пациентов, спорить очень сложно, а с патологоанатомами - бесполезно.
- Что касается вопросов оказания плановой помощи. Одной из визитных карточек нашей системы здравоохранения является высокая доступность оказания медпомощи. Вторая наша визитная карточка - хорошая и качественная помощь в области охраны материнства и детства. Третье - это доступность высоких медицинских технологий: от РНПЦ до регионов. В ходе эпидемии оказание специализированный медпомощи или, скажем так, непрерывание ее - это и есть отличительная черта нашей модели. У нас перепрофилированы чуть более 40 процентов коечного фонда, но все РНПЦ и большинство областных больниц имеют структуры, которые продолжают оказывать плановую медпомощь. Я уже не говорю об экстренной. Мы прекрасно понимаем, что эпидемия сама по себе влияет на доступность: даже ВОЗ называет следующие годы - временем невыявленных нозологий. Вместе с тем также прекрасно понимаем, может быть, более, чем кто-либо, что живём в военное время. Пандемия - это война. Поэтому поручение Главы государства воспринимаем как поручение, которое подлежит безусловному исполнению, как в военное время.
Министр признался, что медики сейчас работают героически, в крайне непростых условиях.
- Я прекрасно понимаю, что ужесточение требований к оказанию плановой медпомощи ещё более сложная задача для системы здравоохранения. Но мы откорректировали планы, начиная с самого маленького центра и заканчивая крупными. Плановая помощь после поручения Главы государства оказывается в полном объеме - в том, котором это необходимо. И она ни в коем случае не является эпидемиологической угрозой для пациентов. Мы взвешиваем очень четко эффект и опасность всех мероприятий.
Рассказал Дмитрий Пиневич и о лечении коронавируса.
- Вчера к нам поступили лекарства - тот же Ремдесивир, запасы которого пополняются. Также к нам пришли заменители Актемры. На контроле остаётся вопрос обеспечения кислородом, потребление его возрасло красно. Фактически, в этом направлении мы работаем с колес.
Ещё раз министр отметил, что нужно беречь друг друга и соблюдать все рекомендации медиков. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения и даёт нам чувство безопасности.
- Если помните, в первую волну были проблемы с СИЗ, но сегодня их нет, потому что мы решили вопросы импортозамещения. Мы сами делаем маски, костюмы и тесты. С полной уверенностью говорю, что мы ликвидировали логистические сложности, финансовые ресурсы распределены, контакты подписаны. Надеюсь, что каких-либо форс-мажорных обстоятельств не будет.