Пиневич: плановая медпомощь после поручения Главы государства оказывается в полном объеме

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Министр констатировал, что цифры все равно остаются высокими.Дмитрий Пиневич отметил: можно спорить о вакцинации сколько угодно. Но с реаниматологами, которые каждый день лечат пациентов, спорить очень сложно, а с патологоанатомами - бесполезно.Министр признался, что медики сейчас работают героически, в крайне непростых условиях.Рассказал Дмитрий Пиневич и о лечении коронавируса.Ещё раз министр отметил, что нужно беречь друг друга и соблюдать все рекомендации медиков. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения и даёт нам чувство безопасности.