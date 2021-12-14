Пиневич: пандемия заставила в значительной мере ускорить внедрение телемедицины в практическое здравоохранение

Об этом министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич заявил во время выступения на Европейской конференции ВОЗ по использованию цифровых решений в целях борьбы с НИЗ, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Мероприятие проходит 14–15 декабря в Москве. Принимающей стороной выступает Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Европейским офисом ВОЗ. Конференция проводится в гибридном формате. На ней представлены примеры работы ряда стран, учреждений, являющихся лидерами в сфере использования больших данных, индустрии цифрового здравоохранения, а также примеры из жизни людей, живущих с НИЗ.
Дмитрий Пиневич в своем выступлении высказал слова благодарности Европейскому региональному бюро ВОЗ и лично доктору Хансу Клюге за поддержку, которая оказывается Минздраву Беларуси на протяжении последних лет как в вопросах, связанных с пандемией коронавируса, так и в более традиционных сферах сотрудничества.
Растущее бремя неинфекционных заболеваний представляет собой одну из самых больших опасностей для здоровья человечества, считает Дмитрий Пиневич. Осознание этой угрозы привело ВОЗ к необходимости повысить приоритетность программ по профилактике, контролю и мониторингу распространения неинфекционных заболеваний. Известно по меньшей мере 400 факторов риска НИЗ. Из них можно выделить поддающиеся изменению поведенческие факторы риска: это табакокурение, низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем.
– В 2020 году в нашей стране в рамках реализации проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (проект БЕЛМЕД) завершено широкомасштабное исследование STEPS 2020 по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, – отметил министр.
– Пандемия COVID-19 значительно повлияла на медицину. Системы здравоохранения всего мира, в том числе Беларуси, столкнулись с кризисом, и мы могли в режиме реального времени наблюдать, насколько эффективно проявляет себя политика здравоохранения той или иной страны. Влияние пандемии на здравоохранение расценивается в большей степени как негативное, однако у этого явления есть и положительная сторона, – добавил он.
Дмитрий Пиневич также подчеркнул:
– Дистанцирование и дисциплина – важнейшие задачи в условиях пандемии. При этом здравоохранение – одна из сфер, где цифровизация идет медленными темпами. Спасая самое ценное в мире – человеческую жизнь, здравоохранение с осторожностью принимает нововведения. Это обусловлено спецификой работы, необходимостью защиты не только персональных данных, но и медицинской информации, составляющей врачебную тайну. Однако в период пандемии, вызванной COVID-19, врачам пришлось быстрее адаптироваться к ситуации и максимально использовать технические возможности для оказания медицинской помощи пациентам.
По его словам, специалисты-практики стали применять бесконтактные методы оказания медпомощи пациентам, начиная с мониторинга легких случаев на дому и заканчивая персонализированным уходом за пациентами после выписки из больниц.
– Пандемия COVID-19 заставила взглянуть на телемедицину под новым углом и в значительной мере ускорить ее внедрение в практическое здравоохранение. Если за первое полугодие 2019 года были выполнены 9042 консультации, то уже в первом полугодии 2020 года число выполненных консультаций увеличилось на 60,6% (по сравнению с первым полугодием 2019 года) и составило 14 518, а за первое полугодие 2021 года – 18 056, рост в два раза (по сравнению с первым полугодием 2019 года), – обратил внимание Дмитрий Пиневич.
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и способствовала внесению изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», которые позволяют организовать взаимодействие врача с пациентом с использованием телемедицинских технологий.
Еще одной цифровой технологией, активно используемой в период пандемии COVID-19, стал «Электронный рецепт».
– В нашей стране эта система установлена во всех организациях здравоохранения, аптеках государственной и частной форм собственности. Если в первом полугодии 2019 года в аптеках было отпущено 1 386 289 рецептов, то уже в первом полугодии 2020 года – 1 797 995 (рост на 31,4% по сравнению с первым полугодием 2019 года), а в первом полугодии 2021 года – 2 105 217 (увеличение на 53,9% по сравнению с первым полугодием 2019 года), – сообщил министр.
Отмечается, что цель конференции – обсудить преимущества и недостатки новых технологий с точки зрения общественного здравоохранения, а также представить доказательную базу относительно возможностей их широкомасштабного внедрения в сферы борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ).
Фото: Минздрав