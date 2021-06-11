Пиневич обсудил с послом России сотрудничество в сфере здравоохранения

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Дмитрий Пиневич отметил, что необходимая нормативная база по здравоохранению разработана и активно используется, также реализуются международные договоры на межправительственном и на межведомственном уровне (с Минздравом и Роспотребнадзором). Министр рассказал о подготовке к проведению совместной коллегии. Предполагаемая тема – "Медицина и качество".В рамках борьбы с пандемией COVID-19 налажено тесное взаимодействие с Роспотребнадзором, позволяющее проводить согласованную политику в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Стороны рассмотрели и перспективы развития общего фармацевтического рынка.В ходе встречи был обсужден весь комплекс двусторонних отношений с Россией с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие и поиск новых форм сотрудничества.