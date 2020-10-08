Пиневич о ситуации с коронавирусом: ограничительные меры будут вводиться точечно, избирательно

Об этом и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил журналистам по итогам совещания у Президента о готовности системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонным респираторным инфекциям.







– Фактически мы имеем возможность менять те или иные меры ежедневно, – отметил он.



Отдельно о новациях. Главная из них – сокращение сроков изоляции прибывающих из-за рубежа, а также контактов первого уровня:



– Карантин составит 10 дней. Мы посмотрели на наш опыт. Контактные лица, если заболевают, то заболевают на 7-й день. Все наши исследования показывают, что после 7-го дня, как правило, уже никто не заболевает.



Дмитрий Пиневич напомнил и о том, что ко всему прочему изменяются некоторые принципы отнесения лиц к контактам первого уровня.



Индивидуальный подход будет применен и при профилактике недопущения коронавируса в коллективах:



– С нашей точки зрения нет никакого смысла переводить на дистанционное обучение ни вузы, ни ссузы, ни школы. Мы более подробно расскажем о критериях отнесения людей к контактам первого уровня в организованных, образовательных коллективах. Расскажем и о масочном режиме, который будет в большей степени касаться учителей, о том, каким будет масочный режим для учеников младше 14 лет и старше 14 лет при наличии фактов инфицирования, – анонсировал Дмитрий Пиневич.



По словам и.о. министра здравоохранения, чувства тревоги в отношении наступления эпидемического сезона у медиков нет:



– Единственное, еще раз повторюсь: мы хотели бы обратить внимание всех и каждого, что нужно не пренебрегать банальными мерами предосторожности.



