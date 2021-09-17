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Пиневич назвал приоритетной задачей вакцинацию студенческого сообщества

Вакцинация студенческого сообщества является приоритетной задачей. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече со студентами Белорусского государственного медицинского университета, пишет БЕЛТА.

Архивное фото

«Задача – вакцинация всего студенческого сообщества – стоит на первом месте», – сказал Дмитрий Пиневич. 

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Глава Минздрава напомнил, что недавно в нашу страну поступило 250 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт». При необходимости будут и новые поставки.

Дмитрий Пиневич обратил внимание на тот факт, что в 2020-м после появления вакцин в первую очередь прививали работников реанимаций и старшее население. Студенты в первую волну также болели, но не были «медицински опасным контингентом». Однако с приходом последней волны, как это заметно по ситуации в США, Великобритании, где преобладает дельта-штамм COVID-19, больше начали болеть молодые люди.

Кроме того, министр сообщил о планах построить завод по производству вакцины «Спутник V» по полному циклу. А в Витебске появится завод по производству живой инактивированной вакцины. «У нас будет две вакцины. Всегда должен быть выбор», – подчеркнул Дмитрий Пиневич.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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