Пиневич назвал приоритетной задачей вакцинацию студенческого сообщества

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сказал Дмитрий Пиневич.Глава Минздрава напомнил, что недавно в нашу страну поступило 250 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт». При необходимости будут и новые поставки.Дмитрий Пиневич обратил внимание на тот факт, что в 2020-м после появления вакцин в первую очередь прививали работников реанимаций и старшее население. Студенты в первую волну также болели, но не были «медицински опасным контингентом». Однако с приходом последней волны, как это заметно по ситуации в США, Великобритании, где преобладает дельта-штамм COVID-19, больше начали болеть молодые люди.Кроме того, министр сообщил о планах построить завод по производству вакцины «Спутник V» по полному циклу. А в Витебске появится завод по производству живой инактивированной вакцины.– подчеркнул Дмитрий Пиневич.