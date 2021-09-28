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  2. Пиневич: наше взаимодействие со священнослужителями носит показательный характер

Пиневич: наше взаимодействие со священнослужителями носит показательный характер

Министр здравоохранения дал высокую оценку сотрудничеству с Белорусской православной церковью. 



– Наше сотрудничество носит системный характер и охватывает весь цикл земного пребывания человека, скажем так. Мы работаем по проблемам семьи, профилактике абортов, вопросам здорового образа жизни. Безусловно, работаем и по острым проблемам – это касается психических заболеваний. Наше взаимодействие носит показательный характер и у нас есть целый ряд положительных примеров. 



Министр отметил, что очень позитивно относится к обращению Владыки Вениамина на тему вакцинации.  

– Моя инспекция  красных зон клиник проходит интенсивно, только что я вернулся из 1-й больницы. Там увидел одну пациенту, которая прививалась – она находится не на ИВЛ, а на высокопоточном кислороде, и все доктора отмечают, что она хорошо реагирует на лечение. То есть это еще раз подтверждает, что вакцинация  – самый действенный метод. Если паства будет слышать голос священника, это нам во многом поможет. Тем более  что основной контингент, который переносит заболевание тяжело, – это старшее поколение: именно они больше всего внимают голосу своих пастырей.





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Фото: Алексей МАТЮШ
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