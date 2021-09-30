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  2. Пиневич: наша санэпидслужба встретила пандемию во всеоружии

Пиневич: наша санэпидслужба встретила пандемию во всеоружии

Сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич поздравляет специалистов санэпидслужбы с 95-летним юбилеем. 

 История становления службы началась во времена полной разрухи. Когда темы санитарной грамотности и соблюдения элементарных норм, мягко говоря, находились под вопросом. Вклад службы в формирование общественного здоровья неоценим. И важна преемственность кадров. Когда наступили новые тяжелые времена, служба основывалась на инновационных подходах. Но что бы у нас ни было в руках, объединяют все кадры. Спасибо им, что они встретили новую пандемию во всеоружии и на передовой. 

Министр отметил, что новые кадры тоже очень важны:

 У нас соответствующий факультет есть не только в БГМУ, но и открывается в гомельском вузе. Будут готовиться кадры на стыке специальностей. 

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что на устремлениях санэпидслужбы выстраивалось здоровье страны:

– Когда мы попали на коронавирус, поняли, что сильны тем, что у нас есть службы гигиены, эпидемиологии. Мы во главу угла поставили общественное здравоохранение. Еще один важнейший компонент – инновационность. Одни из самых ищущих и неординарных ученых – это выходцы из санэпидслужбы. Никого не найти, кто бы так скрупулезно относился к работе. Лучше сделать до, чем расхлебывать позже, – вот ваш золотой стандарт. Вы наша неиссякаемая гордость, уверенность и надежда на будущее. Всем здоровья, успехов, всего самого наилучшего!
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