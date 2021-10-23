Пиневич: населению продолжает оказываться полная медицинская помощь

Все РНПЦ и другие опорные медицинские учреждения страны имеют структуры, которые продолжают оказывать полную медицинскую помощь населению. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Руководитель Минздрава подчеркнул:

- Все республиканские научно-практические центры, большинство коек в областных клинических больницах, медицинские учреждения в крупных городах имеют структуры, которые продолжают оказывать полную медицинскую помощь. Я уже не веду разговор об экстренной медицинской помощи и медицинской помощи пациентам с ковид-инфекцией, имеющим превалирующее заболевание, которое требует меры экстренной помощи, срочной - либо медицинской помощи в целом.

Напомним, сегодня утром председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению COVID-19 в Минске. По словам спикера верхней палаты Парламента, ситуация держится на жесточайшем контроле:

- На сегодняшний день в Минске занято в стационарных учреждениях порядка 50 % койко-мест. Поэтому мы следим и за этой ситуацией, чтобы наши люди могли получить квалифицированную помощь в стационаре. Мониторим наличие лекарственных средств, кислорода - то есть то, что сегодня необходимо для лечения ковид-инфекции. Но кроме того, конечно, рассматриваем вопросы оказания плановой медпомощи - это тоже очень важно. Ведь люди болеют и другими заболеваниями. По этой теме неоднократно высказывался Президент: он жестко ставит требование о том, чтобы люди с любыми заболеваниями получали сегодня квалифицированную помощь.

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