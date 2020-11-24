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  2. Пиневич: мы пока не планируем расширять список перепрофилированных под COVID-19 клиник

Пиневич: мы пока не планируем расширять список перепрофилированных под COVID-19 клиник

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что пик заболеваемости в целом по стране еще не достигнут, так как некоторые регионы, в частности Брест и Витебск, еще не вышли на максимальные значения.


– Гродно и Минск уже вышли на пик. Но держаться на нем мы будем не один день. На этих цифрах будем находиться еще достаточно продолжительное время. Однако мы пока не планируем расширять список перепрофилированных под COVID-19 клиник. К слову, все РНПЦ сейчас выполняют функции по оказанию профильной медпомощи, так что проблем с этим нет. 

Дмитрий Пиневич рассказал и о переговорах с производителями вакцин. 

– Мы не закрываем вопросы с другими производителями. Но пока акцентируем внимание на российской вакцине «Спутник-V» – она показывает эффективность выше 90 процентов. Однако не имеет значения, какой вакциной будут прививаться люди по всему миру, главное –сформировать коллективный иммунитет.

Фото: БЕЛТА
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