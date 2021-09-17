Пиневич: медицинское сообщество – это прообраз Дня единения

В День народного единства министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил БГМУ и обсудил со студентами-медиками самые актуальные вопросы.





Разговор получился содержательным и откровенным. Одна из студенток спросила у министра, чем обусловлена необходимость введения аккредитации лечебных учреждений.

– Коллеги, есть один элемент. Я приверженец того, что мы должны выстраивать систему обратной связи. Развитие любой успешной организации должно основываться на оценке рисков. Наша система здравоохранения во многом хороша, четко защищает врача и пациента. А система аккредитации – это вопрос обеспечения безопасной среды для пациента и врача. В ходе лечения пациентов мы все больше рискуем и «вторгаемся» в организм. Наша задача сделать так, чтобы в любой реанимации страны стояли УЗИ-датчики, чтобы врач ставил катетер только под УЗИ-диагностикой. Аккредитация – это наши жесткие требования к качеству оказания медпомощи. А второй этап – не базовая, а национальная аккредитация: если она есть, человек будет понимать, что он поступает в самое лучшее учреждение здравоохранения.

Министр напомнил, что в новой редакции Закона о здравоохранении у медиков появилось право на профессиональный риск.

– Мы создали систему адвокации и медиации – досудебного соглашения. Уже в двух случаях, когда была доказана непреднамеренная вина медработников, мы смогли уладить взаимоотношения с пациентами до суда. Я хочу, чтобы вы вынесли один элемент: чувство локтя и коллегиальности очень важно. Мы можем иметь кучу мнений, мы все разные, но коллегиальность – это непреложный фактор. День единения – это и есть коллегиальность на уровне страны. А нас с вами работает больше 320 000 человек – это команда, которая ведет за собой, и это прообраз Дня единения.

Фото: архив БЕЛТА



