Пиневич: к концу года планируем вакцинировать 5 миллионов человек – это поможет обуздать эпидпроцесс

Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, общаясь с журналистами.



– Темп заболеваемости внушает осторожный оптимизм, об этом говорил и Глава государства, который владеет полным анализом ситуации. Во всех регионах уменьшилось количество госпитализаций пациентов с пневмониями и количество вновь заболевших тоже несколько снизилось. Но нам ни в коем случае нельзя расслабиться: да, лечение, реабилитация – удел системы здравоохранения, а профилактика – это совместная работа всех людей. Вакцинация – это важнейший компонент и отрадно, что у нас все больше и больше привитых людей. Уже более 2,9 миллиона жителей получили хотя бы один компонент вакцины. В обороте сейчас находится миллион доз первых компонентов различных вакцин, также мы планируем получить поставку. Таким образом предполагаю, что к окончанию этого года мы будем иметь цифру в 5 миллионов вакцинированных. Это позволит нам обуздать эпидпроцесс.



Министр напомнил, что разумное дистанцирование и ношение масок тоже элемент защиты.



– Что же касается китайской вакцины, она сейчас в большей степени направлена на прививку беременных и кормящих мам. Проблем с китайской вакциной нет.