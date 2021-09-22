Пиневич: к концу 2023 года Могилев станет городом с оптимально выстроенной системой здравоохранения

Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения строящихся медицинских объектов областного центра, сообщает БЕЛТА.
– Сегодня мы посетили стройки медучреждений Могилева, и размах увиденного впечатляет, – отметил министр. – Серьезные работы ведутся на возведении нового радиологического корпуса в областном онкологическом диспансере, инфекционная клиническая больница будет сдана в следующем году, а в этом откроется мощнейший кардиохирургический центр, еще через пару лет завершится строительство новых корпусов городской больницы скорой медицинской помощи. Это позволит Могилеву к концу 2023 года стать городом с оптимальным построением системы здравоохранения от поликлиник до крупных медицинских центров.
Дмитрий Пиневич принял участие в открытии нового кабинета компьютерной томографии в Могилевской областной клинической больнице, а также провел рабочее совещание на тему строительства кардиотерапевтического и кардиохирургического корпусов этого учреждения здравоохранения. Объекты планируется сдать в ближайшее время: работы уже близки к завершению. Скоро здания объединят в себе все кардиологические службы, которые сейчас разбросаны по городу. Здесь появится консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимация. На базе Могилевской областной клинической больницы будет функционировать полноценный кардиоцентр, нехватка которого ощущалась в регионе.
Кардиохирургический корпус уже готов, сейчас там получают, устанавливают и налаживают оборудование. Обустраиваются операционные, в ближайшее время прибудет новый ангиограф для гибридной операционной. Строительные работы в кардиотерапевтическом корпусе также почти закончены. Как сообщил главврач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик, сдача объекта намечена на 7 ноября.
– Будет использоваться высокотехнологичное оборудование мирового уровня, срок эксплуатации которого – минимум десять лет, – уточнил Анатолий Кулик. – Техника закуплена за средства республиканского бюджета благодаря поддержке Минздрава. В учреждении появятся новый компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, консоли для реанимационных отделений, УЗИ-аппараты, холтеры. Это существенно расширит возможности функциональной диагностики и позволит пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями полностью обследоваться в одном месте.
По его словам, очередь ожидания на открытые операции на сердце сократится с 18 месяцев до трех, а количество кардиохирургических оперативных вмешательств увеличится с 270 до 500 в год. Возможности приема консультативной поликлиники при клинической больнице с присоединением кардиологии возрастут с 500 до 800 пациентов в сутки.
– Еще один плюс – гибридная операционная, которая даст возможность кардио- и эндоваскулярным хирургам вместе оперировать. Благодаря новым технологиям можно будет делать операции не только на сердце, но и на кровеносных сосудах: аорте, артериях нижних конечностей, артериях головы. Врачи будут проводить и операции по радиочастотной абляции – направление хирургического лечения нарушений ритма тахиформ. Мерцательную аритмию на Могилевщине пока не лечат – пациенты с такой патологией направляются только в РНПЦ "Кардиология". Теперь операцию можно будет сделать в регионе. Тем более специалисты пройдут необходимое обучение в столице. В кардиохирургическом корпусе будет работать и отделение трансплантации. В будущем могилевские врачи освоят пересадку не только почек, но и печени, – рассказал он.
Фото: БЕЛТА