Пиневич: главная задача – профилактика COVID-19 и других инфекционных заболеваний среди беженцев

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил кризисный центр беженцев, расположенный в ТЛЦ на белорусско-польской границе. Он рассказал о длительном и благотворном взаимодействии с мировым медицинским сообществом:

– Прежде всего налажена беспрепятственная первичная медицинская помощь. Круглосуточно дежурят бригады медиков, которые при возникновении любой экстренной ситуации могут доставить человека в любое учреждение здравоохранения Гродненской области и даже республики. Однако наша основная задача – профилактика, которая проводится для того, чтобы не допустить обострения хронических заболеваний. Для этого оценивается общее состояние беженцев во время раздачи питания и передачи благотворительной помощи. Визит директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге – это очень важный компонент будущего сотрудничества. Во-первых, увидеть своими глазами состояние людей непосредственно в лагере на границе, во-вторых – оценить тот потенциал нашей системы здравоохранения, который может быть задействован при ухудшении ситуации.

Комиссия ВОЗ посетила несколько больниц, куда при необходимости могут быть госпитализированы взрослые и дети.

– С начала возникновения стихийного лагеря за медицинской помощью к гродненским медикам обратилось около ста человек. В настоящее время в стационарах находятся три человека – один ребенок и двое взрослых. Их здоровью и жизни ничто не угрожает.

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