Пиневич: форум «Здравоохранение Беларуси – 2021» отражает тенденции развития медицины в стране и Европейском регионе

Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время открытия международного медицинского форума, которой будет работать до 21 мая. На выставочной площадке представили свою продукцию и технологии более 150 экспонентов из шести стран – Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Южной Кореи. Кроме того, в специальном медицинском модуле около Футбольного манежа организована вакцинация всех желающих против коронавируса «Спутником V», разлитым на «Белмедпрепаратах».
Фото из архива
– Эта традиционная, 27-я выставка, отражает развитие медицины в нашей стране. В прошлом году мы ее пропустили по объективным причинам, однако в этом году эпидемическая обстановка позволяет нам ее провести. Кроме того, мы покажем, как нужно проводить массовые мероприятия с использованием всех мер социального дистанцирования. Сегодня мы должны ответить на вызовы, связанные с инфекциями, этому вопросу будут посвящены конференции. Кроме того, в ближайшем периоде постковидная эра будет эрой невыявленных нозологий. Поэтому огромное количество выставочных павильонов посвящены диагностике. Еще один момент – стратегическое развитие. Мы на пороге очередной модернизации системы здравоохранения на основе кооперации различных стран. Сейчас уже нет таких монопроизводителей – это правда кооперации. У нас 150 мощных павильонов в различных сферах медицины, 15 стран – это друзья из России, коллеги из Украины, Польши, Франции, Германии Швейцарии, США, Китая, Кореи, Японии. Все они выставляют традиционные модели и то, что связано с новыми информационными технологиями.
Министр подчеркнул, что выставка освещает тенденции:
– Напомню еще раз о подписанном Главой государства Законе "О здравоохранении". Вы на выставке увидите стенды наших вузов и РНПЦ, которые будут заниматься резидентурой. Мощнейший блок фармацевтических технологий. Треть стендов посвящены скринингу. Выставка – очень интересное и важное событие, которое показывает тренды развития: они характерны для всего Европейского региона. Это хорошая площадка для обсуждения проблем, которые мы должны решить.
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Пиневич: форум «Здравоохранение Беларуси – 2021» отражает тенденции развития медицины в стране и Европейском регионе
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