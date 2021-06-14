В Международный день донора министр здравоохранения сдал кровь и рассказал о том, как развивается эта служба сегодня:
− Этот день носит формат международного, и мы проводим ряд мероприятий, чтобы популяризировать донорство. Сдача крови – это один из элементов ответственности каждого из нас. Каждый год мы заготавливаем более 240 тонн различных компонентов крови, донорами становятся около 90 тысяч человек. Сегодня кровь меньше востребована в экстренной помощи, так как появились высокотехнологичные операции и новые технологии в медицине. Но при этом кровь в большей степени идет на переработку – для планового оказания медпомощи детям и взрослым. Так что каждый, кто сдает кровь, отдает свою частичку гражданам страны.
Фото: БЕЛТА
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Пиневич: благодаря новым технологиям востребованность крови в экстренной помощи стала меньше
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