Пиневич посетил Белыничскую ЦРБ

Глава ведомства был проинформирован о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в районе, ознакомился с методами и условиями оказания медпомощи.Дмитрий Пиневич переоделся в СИЗ и направился с мониторингом в красную зону больницы, где находятся на лечении пациенты с коронавирусной инфекцией. Чек-листы, клинические протоколы, наличие СИЗов, лекарственных средств – эти и другие вопросы обсудил руководитель ведомства с медиками, работающими в опасной зоне.Врачи отметили, что в Белыничах наблюдается такая же ситуация, как и в других медучреждениях страны, – самые тяжелые пациенты ранее не были вакцинированы от COVID-19.Вопросы организации работы и качество оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией также изучала во время визита в красную зону Белыничской ЦРБ начальник Главного управления контроля качества медицинской помощи, медицинской экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Ирина Киреева.Напомним, в связи со сложившейся в 2020–2021 годах эпидемиологической ситуацией в стране организована этапная система медицинской реабилитации пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19: ранняя стационарная медицинская реабилитация и программы по оздоровлению на базе амбулаторно-поликлинического звена и в санаториях.Фото Минздрава