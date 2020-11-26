Житель Пинска копал траншею на приусадебном участке своего дома по улице Партизанская и выкопал семь металлических объектов, напоминающих боеприпасы. Мужчина сообщил в милицию о находке. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники городского отдела милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где обнаружили взрывоопасные предметы, правоохранители оперативно перекрыли и эвакуировали восемь человек. Военнослужащие изъяли боеприпасы. В настоящее время они уничтожены. По оценке специалистов, найденными объектами являются гранаты времен Великой Отечественной войны. УВД в очередной раз напоминает гражданам: если вы обнаружили боеприпасы, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Опубликовано:
306
Пинчанин выкопал на своем участке семь гранат
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter