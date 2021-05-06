Авария произошла сегодня рано утром. В дежурную часть Пинского ГОВД поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля «БМВ». Водитель авто въехал в придорожное дерево. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ обнаружили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Также было установлено, что он не хозяин автомобиля. Созвонились с владельцем авто – тот пояснил, что его транспортное средство должно находиться на станции технического обслуживания.
Выяснилось, что ранее водитель работал на СТО. Он остался в хороших отношениях с владельцем и после ссоры с супругой попросился переночевать на станции. Мужчина употребил спиртное, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 3,17 промилле, а потом решил покататься на чужом авто по ночному городу. Проезжая промышленную зону, не справился с управлением и совершил ДТП, в результате чего автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за кражу и уклонение от уплаты алиментов. В отношении пинчанина составлены административные протоколы, в том числе и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.
Фото: БЕЛТА
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Пинчанин угнал с СТО BMW и попал на нем в аварию
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