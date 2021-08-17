Пилоты разбившегося в Подмосковье Ил-112В уводили самолет от жилых домов

Пилоты Ил-112В, потерпевшего крушение в подмосковной Кубинке, пытались спасти воздушное судно и уводили самолет от жилых построек, передает ТАСС.
– Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора, – сказал агентству источник в экстренных службах.
Вместе с тем сотрудники МЧС отметили, что угрозы людям после падения воздушного судна Ил-112В нет, к разрушению происшествие также не привело.
– На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует, – добавили в пресс-службе МЧС.
Фото: ТАСС