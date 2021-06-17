Пиломатериалы на 8,8 миллиона долларов проданы в Китай на биржевых торгах

, – рассказал Роман Янив.Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в Китай проводятся на БУТБ с декабря прошлого года при поддержке Министерства лесного хозяйства Беларуси с целью диверсификации экспортных поставок отечественной пилопродукции с традиционного направления – стран Евросоюза – в иные перспективные регионы. Главная особенность специальных торгов заключается в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции.ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ – одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.