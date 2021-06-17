Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Пиломатериалы на 8,8 миллиона долларов проданы в Китай на биржевых торгах

Пиломатериалы на 8,8 миллиона долларов проданы в Китай на биржевых торгах

Более 30 тыс. куб.м пиломатериалов хвойных пород с поставкой в контейнерах на условиях CFR (стоимость и фрахт) на общую сумму $ 8,8 млн реализованы на рынок КНР по итогам крупнейших за все время проведения специальных экспортных торгов на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.


"Специальные торговые сессии стали эффективным инструментом по привлечению китайских компаний на биржевую площадку. Сейчас у нас аккредитованы 45 резидентов КНР. Причем многие из них  – крупные импортеры, которые благодаря биржевым торгам всегда могут скомплектовать партию пиломатериалов нужного объема. В свою очередь для белорусских экспортеров – как государственных, так и частных – это возможность напрямую работать с высокомаржинальным китайским рынком. За 5 месяцев этого года на "китайских спецсессиях" реализована пилопродукция на сумму $ 8,4 млн, а с учетом последней сессии – $ 17,2 млн. Для сравнения, за весь прошлый год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил $ 12,8 млн", – рассказал Роман Янив.

Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в Китай проводятся на БУТБ с декабря прошлого года при поддержке Министерства лесного хозяйства Беларуси с целью диверсификации экспортных поставок отечественной пилопродукции с традиционного направления – стран Евросоюза – в иные перспективные регионы. Главная особенность специальных торгов заключается в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ – одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
«Оказалось не так уж и страшно»: абитуриенты поделились впечатлениями о ЦТ по белорусскому языку
Приготовьте документы. В учреждениях профессионально-технического образования стартовала приемная кампания
В бригаде спецназа внутренних войск прошел сбор военнообязанных (ФОТО+ВИДЕО)
Головченко: в системе здравоохранения не могут работать равнодушные люди – она отторгает черствых
Увлеченные не только профессией. Узнали, какие хобби есть у медиков
Под Лидой перевернулось такси: водитель в реанимации
Проректор БрГУ имени А. С. Пушкина Татьяна Соколова: «Воспитываем патриотизм у студентов на личном примере»
Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине
Министр культуры проведет прямую телефонную линию 19 июня
Дворец Независимости распахнул двери для медиков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Потомки рабов
Новый экскурсионный маршрут откроется на Комсомольском озере
В Германии неизвестный открыл стрельбу – есть жертвы
Депутат Игорь Завалей: Мы способны сами решить свои вопросы, без вмешательства извне
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму» спустя 20 лет
В Мозыре за распространение особо опасного психотропа задержаны трое подростков
Медсестра 10-й больницы Минска – о рабочих буднях в «красной» зоне
Успешный предприниматель Максим Крупейченко рассказал, зачем занимается общественной работой и какие инсайты принес ему 2020-й
25 картин Юрия Пэна представили в Гомеле
Япония с 20 июня отменит чрезвычайное положение в девяти префектурах
БЕЛАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Северную Македонию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ложная драма
Нетрезвый россиянин сжег своего внука в печи
Пиневич: система здравоохранения выдержала удар
Marc Jacobs представил новую коллекцию для летнего отдыха
В США появится новый федеральный праздник в честь отмены рабства
Семь лет спустя: как в нашей стране сложилась жизнь семьи беженцев из Донецка?
Педагог из Гродно продвигает онлайн-конкурсы для юных талантов со всей страны
В Италии зафиксировали наивысший уровень бедности с 2005 года
На земле, на воде. Более 50 рейдов проведут участники акции «Летний патруль» в Могилевской области
Сезон кастрюлек и тазиков открыт. Зачем летом отключают горячую воду и можно ли этого избежать – разбираемся с экспертом
Пиломатериалы на 8,8 миллиона долларов проданы в Китай на биржевых торгах
мнение
Николай ЩЕКИН
Сплоченность нации и баланс доверия
Парижский Disneyland открылся для посетителей после перерыва, вызванного пандемией
В НАН Беларуси пройдет конгресс "Наука, питание и здоровье" 24 июня
Биржа: доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел
Народный врач Игорь Карпов: психологической поддержке и реабилитации медицинского персонала пора уделить самое пристальное внимание
Червяков: прорывные бизнес-проекты инновационного типа задают более ускоренный вектор экономического развития
Умер актер, сыгравший в фильме "Танцор диско"
Детский хирург из Витебска Александр Питкевич более 20 лет спасает жизни маленьких пациентов
Очень вкусный тест: из какой страны это блюдо
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси
Хоккей. Бенгтссон перешел из СКА в минское «Динамо» в обмен на Фальковского
блог
Наум САНДОМИРСКИЙ
Мы помним жертв войны...
Читай, слушай, смотри. Обзор книжных новинок, музыкальных клипов и фильмов
Дрогичинский район все увереннее осваивает промышленное выращивание арбузов
Истязали своих матерей: в Борисове завершено расследование двух уголовных дел
Авторы