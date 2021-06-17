Пиломатериалы на 8,8 миллиона долларов проданы в Китай на биржевых торгах

Более 30 тыс. куб.м пиломатериалов хвойных пород с поставкой в контейнерах на условиях CFR (стоимость и фрахт) на общую сумму $ 8,8 млн реализованы на рынок КНР по итогам крупнейших за все время проведения специальных экспортных торгов на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.
"Специальные торговые сессии стали эффективным инструментом по привлечению китайских компаний на биржевую площадку. Сейчас у нас аккредитованы 45 резидентов КНР. Причем многие из них – крупные импортеры, которые благодаря биржевым торгам всегда могут скомплектовать партию пиломатериалов нужного объема. В свою очередь для белорусских экспортеров – как государственных, так и частных – это возможность напрямую работать с высокомаржинальным китайским рынком. За 5 месяцев этого года на "китайских спецсессиях" реализована пилопродукция на сумму $ 8,4 млн, а с учетом последней сессии – $ 17,2 млн. Для сравнения, за весь прошлый год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил $ 12,8 млн", – рассказал Роман Янив.
Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в Китай проводятся на БУТБ с декабря прошлого года при поддержке Министерства лесного хозяйства Беларуси с целью диверсификации экспортных поставок отечественной пилопродукции с традиционного направления – стран Евросоюза – в иные перспективные регионы. Главная особенность специальных торгов заключается в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции.
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ – одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.
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Пиломатериалы на 8,8 миллиона долларов проданы в Китай на биржевых торгах
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