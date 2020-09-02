Главная Митинг у посольства Польши против вмешательства во внутренние дела Беларуси. ФОТОФАКТ Опубликовано: 02.09.2020 18:25:17 344 Митинг у посольства Польши против вмешательства во внутренние дела Беларуси. ФОТОФАКТ Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Подпишись на SB.BY в один клик Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ Версия для печати Новости и статьи 02.09.2020 19:50:07 Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала US Open 02.09.2020 19:43:29 Савиных предложил организовать переговорный процесс в обществе на площадке парламента 02.09.2020 19:36:17 Витебская область намолотила 1 млн т зерна 02.09.2020 19:25:36 Дзермант: двойные стандарты в международной политике - это уже не фигура речи, а очевидный факт 02.09.2020 19:13:23 "Беларусь 3" первым в телеэфире покажет премьеру балета Большого театра "Пер Гюнт" 02.09.2020 19:02:47 Шесть человек ранены при стрельбе в Торонто 02.09.2020 18:59:07 В Гродно введено в строй студенческое общежитие на 1030 мест 02.09.2020 18:55:31 Физики решили проблему уборки пыли на Луне 02.09.2020 18:52:57 Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ 02.09.2020 18:47:53 Караник провел прямую телефонную линию для жителей Гродненской области мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Флаги над городом 02.09.2020 18:39:40 Разведчики и КСОР ОДКБ готовятся к совместным учениям 02.09.2020 18:32:26 В Ляховичском районе в ДТП погибла 15-летняя девушка 02.09.2020 18:31:02 Мясникович и Матвиенко отмечают усиление позитивного эффекта ЕАЭС для граждан 02.09.2020 18:27:53 Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий в Беларуси продлен на два года 02.09.2020 18:26:08 Гидроузел "Переруб" в Брестской области введут в эксплуатацию в 2022 году 02.09.2020 18:25:17 Митинг у посольства Польши против вмешательства во внутренние дела Беларуси. ФОТОФАКТ 02.09.2020 18:17:40 БГУИР к следующей вступительной кампании модернизирует автоматизированную систему зачисления абитуриентов 02.09.2020 17:56:22 Лавров: Россия будет пресекать попытки использования международных структур для провокаций против Беларуси 02.09.2020 17:40:07 Первая осенняя электронная ярмарка вакансий в Минске 3 сентября: в компании нанимателей обновление 02.09.2020 17:40:00 Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь! мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Круги акулы 02.09.2020 17:33:29 В Доме прессы обсудили проблему популяризации чтения среди молодежи 02.09.2020 17:33:25 Лавров: России ни к чему встречаться с членами "координационного совета" белорусской оппозиции 02.09.2020 17:26:08 Макей: журналисты должны выполнять свои обязанности, не вовлекаясь в противоправную деятельность 02.09.2020 17:05:13 Макей: в Беларуси идет работа над конституционной реформой 02.09.2020 17:02:55 Наталья Кочанова встретилась с активом Молодежного парламента 02.09.2020 16:55:35 Директор РНПЦ онкологии в Боровлянах: «Рак толстого кишечника - одна из важнейших мировых проблем здравоохранения» 02.09.2020 16:52:38 "Белавиа" с 5 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Болгарию 02.09.2020 16:44:06 Макей указал на метаморфозы, произошедшие за месяц с европейскими политиками 02.09.2020 16:37:52 Управление процессами энергопотребления позволяет экономить от 5 до 10 процентов энергоресурсов 02.09.2020 16:37:03 Котельные в Крупках, Столбцах и Слуцке до конца года переведут на фрезерный торф мнение Людмила ГЛАДКАЯ Зачем нам навязывают конфликт поколений? 02.09.2020 16:28:01 Макей: ситуация в Беларуси будет стабилизирована в ближайшее время 02.09.2020 16:19:28 Макей: выборы в Беларуси были использованы для попыток дестабилизации ситуации в стране 02.09.2020 16:09:00 Митинг у Посольства Польши против вмешательства во внутренние дела Беларуси - стрим 02.09.2020 16:07:13 Лавров: ОБСЕ не выполнила свои обязательства по наблюдению за выборами в Беларуси 02.09.2020 16:03:44 Почему Литве не стоит считать чужие убытки 02.09.2020 15:58:42 Военные Беларуси и России обсудили подготовку к совместным учениям 02.09.2020 15:56:07 Лавров: у России и Беларуси есть понимание, как двигаться к полному восстановлению транспортного сообщения 02.09.2020 15:54:52 В России создали лазерный нейтрализатор снайперской оптики "СОСНА-Н" 02.09.2020 15:50:56 Семьдесят пять лет назад Япония подписала акт о капитуляции во Второй мировой войне 02.09.2020 15:49:47 Лавров: Россия осуждает попытки давления на законные власти Беларуси со стороны отдельных стран мнение Елена КЛИМОВИЧ Ввод фермы утром. Деньги вечером 02.09.2020 15:39:09 ГПК: Латушко выехал за пределы Беларуси 02.09.2020 15:26:58 В Беларуси выздоровели и выписаны 70 900 пациентов с COVID-19 02.09.2020 15:20:00 Ученые узнали, сколько весили динозавры