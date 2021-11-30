Pfizer начала разработку новой вакцины от коронавируса

Глава компании Альберт Бурла рассказал, что существующие вакцины, вероятно, могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом. В связи с этим могут потребоваться новые препараты.Разработка новой вакцины началась еще 26 ноября., – отметил глава компании Pfizer.