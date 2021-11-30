Pfizer начала разработку новой вакцины от коронавируса

Американская компания Pfizer на фоне появления штамма коронавируса "омикрон" уже начала создавать новую вакцину, сообщает РИА Новости.
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Глава компании Альберт Бурла рассказал, что существующие вакцины, вероятно, могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом. В связи с этим могут потребоваться новые препараты.
Разработка новой вакцины началась еще 26 ноября.
– Мы сделали матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки. Мы уже много раз заявляли, что сможем получить вакцину менее чем за 100 дней, – отметил глава компании Pfizer.