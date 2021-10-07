Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение вакцины против коронавируса для детей

Как уточнил координатор Белого дома по противодействию COVID-19 Джефф Зинтс, заявку компаний рассмотрят медицинские регуляторы FDA и CDC. Он добавил, что детей в США могут начать прививать Pfizer до 20-х чисел ноября.По данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано более 44-х миллионов случаев заражения COVID-19 и свыше 707 тысяч смертей из-за вируса.