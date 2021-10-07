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  2. Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение вакцины против коронавируса для детей

Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение вакцины против коронавируса для детей

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали заявку в целях получения одобрения на экстренное использование своей вакцины от коронавируса для вакцинации детей в возрасте 5–12 лет в США, пишет РИА Новости.


Как уточнил координатор Белого дома по противодействию COVID-19 Джефф Зинтс, заявку компаний рассмотрят медицинские регуляторы FDA и CDC. Он добавил, что детей в США могут начать прививать Pfizer до 20-х чисел ноября.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано более 44-х миллионов случаев заражения COVID-19 и свыше 707 тысяч смертей из-за вируса. 
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Фото: РЕЙТЕР
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