Водохранилище Мышанка сняли с дрона. Летнее аэровидео

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Искусственный водоем расположен на западной окраине города Барановичи. На правом берегу оборудован ухоженный песчаный пляж. В жаркую погоду местные жители и гости региона купаются и отдыхают на свежем воздухе. Берег водохранилища пологий, что безопасно для маленьких детей. На территории пляжа работает спасательная станция. Через водоем протекает одноименная река. Длина реки Мышанка – 109 км, она впадает в реку Щару ¬– бассейн Немана. Белорусские водоемы дарят прекрасную возможность для пляжного отдыха и увлекательной рыбалки.