Певице МакSим с каждым днем все лучше: ее переводят в обычную палату

– Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату, – написала директор артистки.
Соколова отметила, что дата выписки певицы пока неизвестна, однако это произойдет очень скоро.
Маргарита уточнила, что такой благополучный исход, как у МакSим, врачи называют редким и уникальным случаем.
– Ей еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, есть, общаться. Петь и летать на самолете ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких, – подчеркнула представитель звезды.
Маргарита Соколова также выразила благодарность медикам, которые спасают жизни многих людей.
Фото: instagram.com/sokllovamargarita