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  2. Певице МакSим с каждым днем все лучше: ее переводят в обычную палату

Певице МакSим с каждым днем все лучше: ее переводят в обычную палату

Директор певицы MaкSим Маргарита Соколова обрадовала поклонников знаменитости. Артистка с каждым днем чувствует себя все лучше, и теперь ее переводят в обычную палату. Об этом Соколова рассказала на своей странице в Instagram. 


– Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату, – написала директор артистки. 

Соколова отметила, что дата выписки певицы пока неизвестна, однако это произойдет очень скоро. 

Маргарита уточнила, что такой благополучный исход, как у МакSим, врачи называют редким и уникальным случаем. 

– Ей еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, есть, общаться. Петь и летать на самолете ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких, – подчеркнула представитель звезды. 

Маргарита Соколова также выразила благодарность медикам, которые спасают жизни многих людей. 

Фото: instagram.com/sokllovamargarita
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