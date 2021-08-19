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  2. Певица Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты

Певица Земфира заявила, что больше не хочет давать концерты

Такое мнение исполнительница высказала на своей личной странице соцсети ВКонтакте.

Фото: РИА Новости

– Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией, – отметила Земфира.

Певица также заявила, что хочет отказаться от концертов в онлайн-формате, поскольку все финансовые вопросы ей приходится брать на себя. 

– Конечно, я буду продолжать писать... Но в концерты я больше не верю, – добавила знаменитость.

Напомним, в феврале текущего года Земфира спустя восемь лет представила новый альбом под названием "Бордерлайн". В него вошли 12 композиций. Несколько месяцев назад певица также выпустила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре трека.
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