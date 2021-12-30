Певица Зара: ситуация на границе Беларуси и Польши многих не оставила равнодушными

Российская эстрадная певица Зара приехала в Беларусь, чтобы навестить беженцев, которые уже более 50 дней находятся в транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги". Об этом сообщает "Sputnik Беларусь"
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– Ситуация, которая сложилась на границе Беларуси и Польши, многих не оставила равнодушными, мою семью в том числе. Я приняла решение вместе со своим братом приехать поддержать и поздравить с наступающим Новым годом беженцев с Ближнего Востока, – поделилась певица.
Зара также рассказала, что привезла с собой для иностранных граждан:
– Привезла необходимые вещи. Конечно же, новогодние наборы для детей, подарки, теплые вещи. Ну и какой же праздник без фруктов? Все, что смогла собрать за эти несколько дней.
Артистка сказала, что, возможно, это будет не последний ее приезд в транспортно-логистический центр, где сейчас находятся беженцы.