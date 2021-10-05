Певица Слава рассказала о сложном детстве

, – сказал она.На экране появился снимок, где запечатлена Слава в юном возрасте.– поделилась воспоминаниями знаменитость.Она добавила, что ее отец был водителем, а мать работала на заводе.– отметила Слава.При этом артистка добавила, что в школьные годы считала себя некрасивой и часто плакала.Говоря о том, почему ее родители развелись, исполнительница подчеркнула, что у них были слишком разные характеры.В юности певице был поставлен диагноз "дислексия". Она рассказала эту историю:– пояснила Слава.Фото: Global Look Press