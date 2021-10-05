Певица Слава рассказала о сложном детстве

Воспоминаниями из детства российская исполнительница Слава поделилась в эфире программы "Судьба человека" на "Россия 1".
– Я росла в обычной семье, достаток был ниже среднего, – сказал она.
На экране появился снимок, где запечатлена Слава в юном возрасте.
– Здесь на мне кофта, которую отдала мамина подруга. Мы с сестрой Леной боролись за нее. Период нашего взросления пришелся на 90-е годы. Все понимают, что это такое. Мне хотелось выбраться из той жизни потому, что я всю жизнь хотела помочь маме. Она работала на трех работах, знакомые помогали отводить нас в детский сад. Помню, как она продала свое обручальное кольцо, а из своего свадебного платья сшила нам с сестрой наряды, – поделилась воспоминаниями знаменитость.
Она добавила, что ее отец был водителем, а мать работала на заводе.
– Но я не чувствовала, что нам чего-то не хватает. Главное, что было весело, – отметила Слава.
При этом артистка добавила, что в школьные годы считала себя некрасивой и часто плакала.
Говоря о том, почему ее родители развелись, исполнительница подчеркнула, что у них были слишком разные характеры.
В юности певице был поставлен диагноз "дислексия". Она рассказала эту историю:
– В школе мне было жутко тяжело, я чувствовала себя отсталой. Что происходит, я узнала, повзрослев, когда уже изучала психологию в университете, – пояснила Слава.
Фото: Global Look Press