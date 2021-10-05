Певица Слава поделилась подробностями своей личной жизни

Подробностями своей личной жизни популярная российская певица Слава (Анастасия Сланевская) поделилась в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
Возвращаясь к прошлому, артистка рассказала, как встретила свою любовь. Бизнесмен Анатолий Данилицкий – ее второй супруг. От первого брака с Константином Морозовым у нее есть дочь Александра. С Данилицким певица не расписана, но они уже более 18 лет живут в гражданском браке и воспитывают свою дочь Антонину.
Звезда рассказала, что они познакомились в ресторане, когда она еще не была популярной. На тот момент бизнесмен был женат, но уверял, что с супругой состоит в дружеских отношениях. Чувства между ними вспыхнули быстро, несмотря на огромную разницу в возрасте – 28 лет.
– Была романтичная история Золушки. Я, зная человека две недели, причем мы общались только по телефону, полетела с ним отдыхать на остров Барбадос. Это была любовь с первого взгляда, – рассказала она. – Но я никогда не вела его под венец. Он мне делал предложение несколько раз, но я говорила: "Нет". Я человек свободный.
Она добавила: "Дело, без которого не могу жить, мне дал именно он".
Слава рассказала про самый сложный период в их отношениях:
– Однажды мы расстались на 3 месяца. Это произошло по моей вине, я повела себя аморально. Казалось, что мы полюбили других людей. Это был очень молодой и красивый человек. Но мне нужна сильная и интересная личность. Я поняла, что хочу жить только с Толей. Мы простили друг друга, – призналась артистка.
По словам знаменитости, после перезагрузки их отношения стали более спокойными и серьезными.
Фото: instagram.com/nastya_slav