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Певица Слава поделилась подробностями своей личной жизни

Подробностями своей личной жизни популярная российская певица Слава (Анастасия Сланевская) поделилась в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". 


Возвращаясь к прошлому, артистка рассказала, как встретила свою любовь. Бизнесмен Анатолий Данилицкий – ее второй супруг. От первого брака с Константином Морозовым у нее есть дочь Александра. С Данилицким певица не расписана, но они уже более 18 лет живут в гражданском браке и воспитывают свою дочь Антонину. 

Звезда рассказала, что они познакомились в ресторане, когда она еще не была популярной. На тот момент бизнесмен был женат, но уверял, что с супругой состоит в дружеских отношениях. Чувства между ними вспыхнули быстро, несмотря на огромную разницу в возрасте – 28 лет. 

– Была романтичная история Золушки. Я, зная человека две недели, причем мы общались только по телефону, полетела с ним отдыхать на остров Барбадос. Это была любовь с первого взгляда, – рассказала она. – Но я никогда не вела его под венец. Он мне делал предложение несколько раз, но я говорила: "Нет". Я человек свободный.

Она добавила: "Дело, без которого не могу жить, мне дал именно он". 

Слава рассказала про самый сложный период в их отношениях:

– Однажды мы расстались на 3 месяца. Это произошло по моей вине, я повела себя аморально. Казалось, что мы полюбили других людей. Это был очень молодой и красивый человек. Но мне нужна сильная и интересная личность. Я поняла, что хочу жить только с Толей. Мы простили друг друга, – призналась артистка. 

По словам знаменитости, после перезагрузки их отношения стали более спокойными и серьезными. 

Фото: instagram.com/nastya_slav
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