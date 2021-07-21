Певица Нюша ждет второго ребенка

Скриншот из видео

Слухи об интересном положении певицы появились еще весной, однако ее представители опровергали данную новость. Нюша и сама уверяла, что пока сконцентрирована на воспитании маленькой дочери. Однако после сегодняшней премьеры клипа поклонникам стало все понятно.Уже и пиар-директор артистки не стала опровергать новость, сообщив, что скоро певица сама обо всем расскажет в своих соцсетях. Также она уточнила, что беременность не является частью сценария клипа.Напомним, Нюша уже воспитывает дочь, которую также родила в браке с Игорем Сивовым.