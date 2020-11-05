Певица МакSим рассказала, почему пропала со сцены

Исполнительница не радовала новыми хитами и не выступала из-за проблем со здоровьем, сообщает Рамблер.
За последний год в СМИ было опубликовано достаточно версий. Вот что говорит сама артистка:
– Я попала в ДТП и находилась в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные травмы внутренних органов. Я сильно поправилась – на 15 килограммов, мне нельзя было двигаться. Пошли осложнения и на сосуды головного мозга. У меня были просто невыносимые боли, речи о том, чтобы выходить на сцену, и быть не могло.
Но уход из шоу-бизнеса был вызван не только проблемами со здоровьем.
– В моей жизни произошло много всего важного за последнее время. Я рада, что все сложилось именно так. В прессе писали много сплетен, но мне очень приятно, что меня поддержали многие спортсмены, которые на матчах пели одну из моих песен, – добавила звезда.
Популярность МакSим принес ее альбом «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она стала самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года ее творческая деятельность приостановлена, когда певица вернется на сцену, пока неизвестно.
Фото: eg.ru
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