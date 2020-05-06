Певица Граймс (Клэр Буше) и руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск дали своему сыну имя X Æ A-12. Граймс объяснила в Twitter, что значит имя, пишет Лента.ру.
Фото: @grimes
По словам артистки, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское обозначение аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. «Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. Он не имеет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», — написала певица.
Певица отметила, что букву А в имени также можно расшифровать как Archangel, «ее любимую песню». Она не назвала автора композиции.
Маск написал в комментариях, что их любимое воздушное судно называется SR-71.
О рождении сына Маска и Граймс сообщили 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск состоят в отношениях с весны 2018 года.
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Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
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