Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+14 oC
USD: 2.44
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась

Певица Граймс (Клэр Буше) и руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск дали своему сыну имя X Æ A-12. Граймс объяснила в Twitter, что значит имя, пишет Лента.ру.

Фото: @grimes

По словам артистки, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское обозначение аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. «Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. Он не имеет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», — написала певица.

Певица отметила, что букву А в имени также можно расшифровать как Archangel, «ее любимую песню». Она не назвала автора композиции.

Маск написал в комментариях, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

О рождении сына Маска и Граймс сообщили 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск состоят в отношениях с весны 2018 года.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
На Гродненщине девушка прокатила приятелей на капоте – один оказался в больнице с тяжелой травмой
В США отказались сокращать добычу нефти
В Швеции придумали ресторан для одного посетителя
Минчанин повторно предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью
Экспорт белорусского продовольствия вырос за январь — март почти на 10% до $ 1,4 млрд
В Иране изменят название национальной валюты
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы
Погода 7 мая: дожди, порывистый ветер и до 15 градусов тепла
Сын защитника Брестской крепости: парад станет стимулом для борьбы с коронавирусом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Карантин по информации
Электронная библиотека БГУ сохранила лидерство в Европе среди университетских репозиториев
В Японии более трети префектур возобновят работу предприятий
В Украине нашли 30-летний «Москвич» в идеальном состоянии
В Австралии пять человек пострадали при взрыве в шахте
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
«Белпочта» выплатит пенсии за 9 мая заранее
Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: очень важно провести парад в память о погибших
Житель Малориты вытащил у нового знакомого кошелек и купил себе телефон
Мальчик угнал у родителей внедорожник и поехал покупать Lamborghini
Трамп считает прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Авторы
СКАНИРУЙТЕ