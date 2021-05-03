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Певица Элли Голдинг впервые стала мамой

Британская певица Элли Голдинг родила первенца. Радостным событием на своей личной странице в Instagram поделился муж знаменитости арт-дилер Каспар Джоплинг. 

Фото: coolwallpapers.me

– Мама и малыш здоровы и счастливы. Мы бесконечно благодарны, – написал Джоплинг. 

Он также отметил, что этот волшебный и очень личный момент семья хотела бы пережить в узком кругу, без излишнего внимания поклонников.

Напомним, Элли Голдинг сообщила о своей беременности в конце февраля. Певица призналась, что о скором пополнении узнала во время романтической поездки с возлюбленным, которую они устроили в честь первой годовщины их свадьбы.
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