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Peugeot и Citroën возобновляют производство автомобилей в Ухане

Французский автомобильный концерн PSA Group возобновляет производство в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения нового коронавируса, сообщает Рейтер. Об этом заявили представители совместного предприятия PSA Group и китайской Dongfeng Motor.


Из-за эпидемии коронавируса в январе этого года PSA Group принял решение эвакуировать из Уханя своих сотрудников-иностранцев, пишет РИА Новости.

В Китае эпидемия коронавируса идет на спад, на протяжении нескольких последних дней здесь фиксируют только завозные случаи коронавируса — за минувшие сутки выявили 67 зараженных.

Всего с момента вспышки нового коронавируса в конце декабря 2019 года в КНР зарегистрировали более 81 тыс. зараженных, умерли 3287 человек, показатель смертности составляет 4%.

Фото: wikimedia

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