Петух, башмак и оптимист: как гадать на Святки, чтобы сбылось

Святочные дни с 6 по 19 января были и остаются временем веселья, зимних забав и, конечно, гаданий. Гадали в основном на урожай и на замужество. Вторая тема – в топе вечно. Именно на суженого приходится львиная доля всех гаданий. Какие-то из них не меняются веками, другие проходят апгрейд, третьи рождаются буквально на ходу – так же, как и столетия тому. И по этой причине не уступают в точности первым двум категориям. Главное, гадать в удачные для этого дни – 9 и 14 января, и с хорошим настроением, ведь в Святки одобряется веселье. Для этого собрали самые интересные – и, верим, точные – способы гадания на суженого. Кому интересно замуж – берем на заметку, кому туда пока не хочется – тоже мимо не проходим, а вдруг?

На ботинке





Самый известный и воспетый в литературе способ гадания на замужество. Условный башмак (сапог, туфля, кроссовок, валенок) девушки перебрасывают через крышу дома. Чей приземлится быстрее, та первой и выйдет замуж. По носкам обуви определяют направление, откуда ждать любовь всей жизни. Застрявший на крыше ботинок означает, что в этом году не судьба, что не должно расстраивать: судьба она разная бывает – может, и пронесло.

В городе гадать с башмаком придется при всем честном народе – на перекрестке и обязательно в полночь (так атмосфернее). Ключевым фактором станет уже не траектория полета ботинка, а дальность броска. Кто бросит дальше, тот замуж выйдет быстрее, кто не метательница – проживет дольше, а значит, успеет, и не раз.

На прохожих





В полночь выходим на улицу и интересуемся именем первого встречного мужчины. Именно так и будут звать будущего мужа. Мало того, он будет так же красив, здоров и представителен, как ночной незнакомец. Поэтому шумных и горлопанящих просто не замечаем (а если не видели, значит, не встретили) и преграждаем путь высоким, желательно подтянутым и обязательно с трезвой походкой – только это и получится разглядеть в свете фонарей.

На луковицах





Очень небыстрый способ, который подразумевает, что поклонников у вас уйма, вопрос только кто первый «прорастет». Итак, берем луковицы по числу влюбленных в вас молодых людей, помечаем каждую мужским именем и ставим в стаканчики с водой. И наблюдаем, «Сережа» первый проклюнется или все же «Вадик»… .

На тараканах





Для сильных духом – нужно поймать таракана в спичечный коробок и произнести магическое «таракан, таракан, ты везде ходишь, приведи меня к суженому в семью». Положить коробок под подушку, как-то уснуть, зная, что в постели таракан, да еще и сон прекрасный увидеть. То есть будущего мужа и его бэкграунд – семью. Девушкам впечатлительным не рекомендуется, поскольку при таких исходных данных приснится может только таракан и тараканье семейство. Зачем портить Святки?

По книге





Гадать нужно в большой компании и с большой книгой, желательно увесистым философским трактатом. Задаем волнующий нас вопрос, открываем книгу на любой странице и читаем «ответ» – первое, на что упадет взгляд. Чем умнее книга, тем пространнее ответ, а значит, шире диапазон трактовки. Есть где разгуляться и фантазии, и хорошему чувству юмора.

На кошке





Для этого гадания нужен кот, тусующийся в другой комнате. Загадывающая желание девушка зовет кота, и если он переступает порог правой лапой – желание сбудется, если левой – вряд ли. Отдавать на откуп коту личное счастье не слишком разумно. Своевольное животное враз запорет судьбу, подняв не ту лапу. Лучше на петухах.

На петухе





У кого есть подворье, должен быть и петух. На нем и будем гадать, но подальше от курятника. Поставим перед ним зеркало и мисочки с водой и зерном. Подойдет петух к зеркалу – жених будет красавец, к зерну – богатый, к воде – пьяница, побежит к курице – бабник (поэтому подальше от курятника). Отсекаем неподходящие варианты и остаются красивый и богатый. Да, напоить Петю водой нужно заранее.

На поленьях





Спиной к поленнице наощупь выбираем себе полено. Если вытянем ровное – муж будет с хорошим характером, если толстое – богатый, если кривое – так себе муж. Подстраховаться здесь невозможно, разве что гадать на особой поленнице сплошь из ровных и толстых бревен. Девичьей компании будет приятно, но пощекотать нервы уже не получится.

На разных предметах





Это гадание на профессию жениха. На стол вываливают разные вещи – ножницы, карандаш, деньги, обручальное кольцо, компьютерную мышь, резиновый сапог и т.д. Если девушка с завязанными глазами берет в руки сапог – муж будет военный, половник – повар, мышку – айтишник, деньги – бизнесмен, цветной карандаш – художник, простой – журналист или редактор. Если нащупает обручальное кольцо – выйдет замуж, неизвестно за кого, но в этом году точно. Не стоит выкладывать на стол неоднозначные предметы, к примеру, штопор или нож – пьяницы и те, кому «лижут пятки языки костра», пусть достанутся бесстрашным.

С оптимистом





Самый позитивный способ гадания – с оптимистом в кампании. С ним можно гадать на чем угодно и как вздумается – все будет гарантированно хорошо. Воск от свечи в воде выложился в крест – к беде? – да не, это четырехлистный клевер – к счастью. Метнула ботинок ближе всех – выйдешь не сейчас, но удачно. Нащупала нож – сушист, штопор – сомелье, связку ключей – какой домушник! Рантье!

А вообще, знающие люди говорят, что при правильном подходе гадать можно на чем угодно, хоть на троллейбусах, хоть на сыре в магазине. А правильный подход один – позитивный. На то они и Святки.