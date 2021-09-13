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  2. Петровский: Запад попал в очень неудобную ситуацию, когда нужно избавиться от Тихановской и сохранить при этом лицо

Петровский: Запад попал в очень неудобную ситуацию, когда нужно избавиться от Тихановской и сохранить при этом лицо

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Петр Петровский, комментируя последствия вмешательства Евросоюза во внутренние дела Беларуси.


По словам эксперта, наша страна готова разговаривать с Западом только в одном случае:

– После обнуления той санкционной войны и того санкционного фашизма, который [Запад] нам объявил. Не их дело, что происходит в Беларуси.<...> Это не повод для разговора с нашими иностранными партнерами. Мы можем говорить о торгово-экономических отношениях, об инвестициях и о совместной безопасности. Но не можем обсуждать внутреннюю ситуацию в Беларуси или, например, в Европейском союзе. Хотят они разгонять митинги, пусть разгоняют, это их право. Главное, чтобы они не лезли к нам, – поделился мнением политолог.

Вместе с тем Петр Петровский указал на последствия вмешательства европейских стран во внутренние дела нашего государства.


– Запад попал в очень неудобную ситуацию. Все прекрасно понимают, что от Тихановской [пользы] как от козла молока. Ничего от нее получить невозможно. Поэтому от Тихановской нужно как-то избавиться сейчас и сохранить при этом лицо. В этой непростой ситуации Запад начинает проводить переговоры с Беларусью, на что Президент еще в августовском «Большом разговоре» указывал. И Польша что-то начинает юлить, искать выходы. Когда Юрий Воскресенский приехал, эти бедняги сразу спрятались в кусты. Это смешно и по-детски, – заключил политолог.


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.

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Фото: Михалевич Диана
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