Петровский: Запад попал в очень неудобную ситуацию, когда нужно избавиться от Тихановской и сохранить при этом лицо

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По словам эксперта, наша страна готова разговаривать с Западом только в одном случае:– поделился мнением политолог.Вместе с тем Петр Петровский указал на последствия вмешательства европейских стран во внутренние дела нашего государства.заключил политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.