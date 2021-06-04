Петровский: вариант военного вмешательства коллективным Западом прорабатывается

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Вариант военного вмешательства коллективным Западом прорабатывается – такую мысль высказал научный сотрудник института философии НАН политолог Петр Петровский. На это указывают попытки прощупать почву польского истеблишмента по вопросу перехода Гродно в состав Польши. Эксперт напомнил, что Томаш Соммер, главный редактор журнала Naiwyzscy Czas, приближенного к правящей партии «Право и справедливость», сказал, что «Гродно должно отойти Польше». Понятно, что подобные заявления медиапанов такого уровня невозможны без согласования с «линией партии». Для Беларуси это означает, что в польском истеблишменте имеются подобные планы. На это указывает и наращивание военного присутствия Польши у наших границ. Главным фактором, сдерживающим военную агрессию в отношении Беларуси по югославскому, иракскому или ливийскому сценариям, являются союзнические отношения Минска и Москвы. Запад прекрасно понимает, что, начиная военную агрессию с Беларусью, он столкнется с Россией. Поэтому российские либералы и некоторые олигархи, о чем в недавнем интервью говорил Владимир Макей, так мечтают о сливе Кремлем Беларуси в обмен на перезагрузку отношений России и Запада. Но союзнические обязательства перед Беларусью в сфере безопасности Россия выполняет, как и Беларусь в отношении России.