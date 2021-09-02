Петровский: то, что происходит сегодня на наших границах, – не проблема Беларуси, а болезни Евросоюза

Вместо того, чтобы по-соседски и сообща координировать свои действия с белорусской стороной по решению миграционной проблемы, Польша и Литва ограничиваются лишь бессодержательными обвинениями Беларуси в провокации проблемы беженцев. На чем основана такая позиция?

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Следует отметить, что руководство ЕС, делая подобные заявления, использует двойные стандарты, убежден научный сотрудник Института философии НАН, политолог Петр Петровский. Чтобы в этом убедиться, следует просто посмотреть на заявления еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, сделанные в июне в Греции и через месяц в Литве. В первом случае еврокомиссар осуждала греческое правительство из-за вытеснения их пограничниками беженцев в Турцию, что по ее словам «не соответствует европейским ценностям». А в случае ее визита в Литву Йоханссон просто закрыла глаза на явные нарушения Вильнюса в сфере принятия и обращения с беженцами. Члены ЕС, в том числе Прибалтика и Польша, взяли на себя ответственность за выполнение так называемых «европейских ценностей», в том числе и в отношении беженцев. Известно, что страны Прибалтики и Польша подписали так называемый регламент «Дублин-3» в 2013 году, по которому обязываются исполнять полностью все процедуры по защите прав человека в отношении мигрантов. Эти государства, согласно собственным международным обязательствам, должны рассмотреть все заявки на беженство, которые подают мигранты. И если данные лица подпадают под статус беженца согласно Конвенции от 1951 года, страны обязаны на своей территории предоставить им этот статус с сопутствующим обеспечением и помощью. Но, к сожалению, ни страны Прибалтики, ни Польша не выполняют свои международные обязательства, а Брюссель закрывает глаза на ужасные нарушения «Дублинского регламента» и прав человека этими странами, считает эксперт. То, что происходит сегодня на наших границах, – не проблема Беларуси, а болезни Евросоюза. В конце концов, не белорусы бегут в страны Прибалтики и Польшу, а жители тех государств, где страны НАТО проводили и проводят свои провальные операции и реформы.

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