Петровский: ШОС может заменить ОБСЕ

Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что международные организации пока в основном не высказывались на тему кризиса с беженцами на белорусско-польской границе.задался вопросом журналист.сказал Петр Петровский.- Продолжил ведущий.ответил политолог.Он добавил:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.