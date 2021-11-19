Петровский: ШОС может заменить ОБСЕ

О том, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может заменить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), политолог Петр Петровский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что международные организации пока в основном не высказывались на тему кризиса с беженцами на белорусско-польской границе. «Но ведь должна же в какой-то определенный момент чаша наполниться, когда международные организации не смогут это игнорировать?» – задался вопросом журналист.
– Помните, что американцы творили во Вьетнаме? Какая международная организация этот вопрос поднимала? Да никакая. Международные организации устранились, а теперь по факту замалчивают те преступления, которые совершает польское руководство. Преступления совершают правильные, с их точки зрения, люди, и поэтому эти действия преступлениями не являются. Вот и вся логика. Поэтому ожидать от международных организаций чего-то в этом направлении не стоит. Не надо даже думать, что они начнут защищать реально объективные международные нормы, обязательства. Ничего этого не будет, – сказал Петр Петровский.
– В рамках глобальной геополитики возможно ли усиление уже существующих организаций или появление новых, которые возьмут на себя эту роль?, - Продолжил ведущий.
– Мне кажется, нам надо повышать статус таких организаций, как ШОС, которая, в принципе, может заменить ОБСЕ. И она будет объективной организацией, а не тем жупелом, который сейчас существует в рамках ОБСЕ, – ответил политолог.
Он добавил: «Я бы на организации так сильно не смотрел, но думал, как вместе с Россией и Китаем сформировать новое международное поле, которое бы защищало наши интересы, реализовывало их, а не было «дубинкой Запада».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.