Петровский: сейчас мы видим эскалацию со стороны Польши

Таким мнением поделился политолог Петр Петровский в эфире телеканала "Беларусь 1", обсуждая тему миграционного кризиса.
– Мы видим, что Европейский союз и коллективный Запад сейчас должны сдать экзамен по правам человека. Они так много говорили о правах человека, они под этими лозунгами уничтожили те государства, откуда идут беженцы. И сегодня они нарушают права этих людей, собственную конвенцию, дублинские соглашения, по которым они должны принять данных лиц, рассмотреть их статус, решить их дальнейшую судьбу. Мы видим конкретные нарушения внутри европейского законодательства и покровительство этим нарушениям со стороны евробюрократии и коллективного Запада, – подчеркнул специалист.